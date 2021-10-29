El waterpolo, descansa

El BM. Elche recibe al Rocasa y atractivo derbi entre Elche y Kelme

El Elche CF Femenino y el Joventut d'Elx regresan a a competición en busca de su primera victoria de la temporada

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 29.10.2021 14:37

FÚTBOL

TERCERA DIVISIÓN

ELCHE ILICITANO-ATZENETA UE, SÁBADO, 16:45 HORAS, ENRIQUE CERVERA

CASTELLÓN 'B'-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17:15 HORAS

PREFERENTE

CD ALMORADÍ-PEÑA ILICITANA RAVAL, DOMINGO, 11:30 HORAS

UD ILICITANA-REDOVÁN, DOMINGO, 16:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

KELME-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ (TORRELLANO)

LIGA NACIONAL JUVENIL

VILLARREAL 'B'-ELCHE 'B', SÁBADO, 15 HORAS

INTANGCO-ALZIRA 'B', SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

CASTELLÓN-CELTIC ELCHE, DOMINGO, 16 HORAS

RETO IBERDROLA

ELCHE CF FEMENINO-CD POZOALBENSE, DOMINGO, 11 HORAS, ENRIQUE CERVERA

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

AD ALCORCÓN-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO, 19 HORAS

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

CBM ELCHE VISITELCHE.COM-ROCASA GRAN CANARIA, SÁBADO, 20 HORAS, PABELLÓN ZOILO MARTIN DE LA SIERRA

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CBM ELCHE-CB MARISTAS ALGEMESÍ, SÁBADO, 18 HORAS, PABELLÓN ZOILO MARTÍN DE LA SIERRA

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL MASCULINA

CV ELCHE-CV GÓJAR, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN DE LA UMH

BALONCESTO

LIGA EBA

LA SALUD ARCHENA-CB ILICITANO, DOMINGO, 12 HORAS

PRIMERA NACIONAL

ELCHE BASKET CLUB-ESET ONTINET, DOMINGO, 11:30 HORAS, PABELLÓN EL TOSCAR

WATERPOLO

DESCANSO PARA LOS DOS EQUIPOS DEL CW ELCHE

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