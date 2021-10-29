El BM. Elche recibe al Rocasa y atractivo derbi entre Elche y Kelme

FÚTBOL
TERCERA DIVISIÓN
ELCHE ILICITANO-ATZENETA UE, SÁBADO, 16:45 HORAS, ENRIQUE CERVERA
CASTELLÓN 'B'-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17:15 HORAS
PREFERENTE
CD ALMORADÍ-PEÑA ILICITANA RAVAL, DOMINGO, 11:30 HORAS
UD ILICITANA-REDOVÁN, DOMINGO, 16:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL
KELME-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ (TORRELLANO)
LIGA NACIONAL JUVENIL
VILLARREAL 'B'-ELCHE 'B', SÁBADO, 15 HORAS
INTANGCO-ALZIRA 'B', SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
CASTELLÓN-CELTIC ELCHE, DOMINGO, 16 HORAS
RETO IBERDROLA
ELCHE CF FEMENINO-CD POZOALBENSE, DOMINGO, 11 HORAS, ENRIQUE CERVERA
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
AD ALCORCÓN-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO, 19 HORAS
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
CBM ELCHE VISITELCHE.COM-ROCASA GRAN CANARIA, SÁBADO, 20 HORAS, PABELLÓN ZOILO MARTIN DE LA SIERRA
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CBM ELCHE-CB MARISTAS ALGEMESÍ, SÁBADO, 18 HORAS, PABELLÓN ZOILO MARTÍN DE LA SIERRA
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL MASCULINA
CV ELCHE-CV GÓJAR, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN DE LA UMH
BALONCESTO
LIGA EBA
LA SALUD ARCHENA-CB ILICITANO, DOMINGO, 12 HORAS
PRIMERA NACIONAL
ELCHE BASKET CLUB-ESET ONTINET, DOMINGO, 11:30 HORAS, PABELLÓN EL TOSCAR
WATERPOLO
DESCANSO PARA LOS DOS EQUIPOS DEL CW ELCHE