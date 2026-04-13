El Elche CF, un punto más cerca de los puestos de permanencia

El Elche Club de Fútbol continúa en puestos de descenso a Segunda División, si bien la victoria del sábado ante el Valencia, unido al empate del Alavés ante la Real Sociedad, ha reducido a sólo un punto la distancia con el decimoséptimo puesto de la clasificación que es el que marca la barrera de la permanencia.

Esta semana no habrá competición en Primera División porque el sábado se disputa la final de la Copa del Rey que disputarán Real Sociedad y Atlético de Madrid.

Precisamente el conjunto rojiblanco es el próximo rival del Elche en Liga en un partido que se disputará en el estadio Martínez Valero el miércoles de la semana que viene, día 22 de este mes.

El Elche tiene por delante casi una semana y media para preparar el encuentro ante el Atlético de Madrid que va a ser un nuevo partido trascendental en la lucha por la permanencia en el que sólo servirá la victoria de nuevo, que de lograrse podría sacar a los franjiverdes de la zona de descenso.

En este momento, los rivales por la permanencia son Alavés, Sevilla, Mallorca y Valencia.

Siete partidos para el final

A la vuelta de la Copa del Rey, el Alavés se enfrenta al Real Madrid en el Bernabéu; Mallorca y Valencia se enfrentan en Son Moix; y el Sevilla visita al Levante.

Con ello, si el Elche hace valer su fortaleza en el Martínez Valero y suma tres puntos ante el Atlético de Madrid puede salir del descenso porque es probable que uno de esos rivales puntuará menos que lo franjiverdes.

Tras el partido ante el Atlético de Madrid, el Elche tendrá dos salidas consecutivas. Primero visitará el Carlos Tartiere para enfrentarse al Oviedo y en la jornada siguiente irá a Balaídos para jugar ante el Celta.

En las últimas cuatro jornadas, los franjiverdes jugarán ante el Alavés, en el Martínez Valero; Betis, a domicilio; Getafe como local; y cerrara la temporada en Montilivi enfrentándose al Girona.