Elche promociona internacionalmente su oferta turística en Londres

La concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Elche ha presentado este jueves en Londres la oferta turística de la ciudad. Bajo la marca de ‘Elche Mediterranean Oasis’ y en el espacio del Instituto Cervantes se ha puesto en valor el posicionamiento de Elche como uno de los destinos más singulares del Mediterráneo.

El acto ha reunido en el espacio del Instituto Cervantes alrededor de un centenar de profesionales del sector turístico: medios de comunicación especializados, turoperadores, agencias de viajes y prescriptores del mercado británico que han podido conocer de cerca el patrimonio, naturaleza, playas gastronomía y cultura que ofrece Elche, además de su excelente conectividad a través del Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández.

Durante la jornada, Irene Ruiz, concejala de Turismo, ha señalado la importancia del mercado británico en Elche, con un crecimiento de casi el 20% en los últimos dos años, en un destino que tal y como ha defendido Ruiz, “es mucho más que sol y playa” y que “combina tres Patrimonios de la Humanidad reconocidos por la UNESCO, un entorno natural único y unas playas de extraordinaria calidad”.

En el encuentro se han dado a conocer algunos de los enclaves más atractivos como el Palmeral de Elche o el Museo Escolar de Puçol. Dentro del acto de presentación, Óscar López, director de cátedra Misteri d’Elx, ha ofrecido una conferencia sobre el origen y celebración de la Festa, jalonada por la participación de intérpretes de motetes del Misteri por miembros de la Capella y la Escolanía.