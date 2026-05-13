El Elche mira al Getafe... y a los resultados de la jornada

Horas después de la derrota en La Cartuja, la plantilla del Elche ha reanudado los entrenamientos en el Díez Iborra con una sesión enfocada en los jugadores que no fueron titulares ante el Betis. El equipo ilicitano quiere pasar página y pensar en la 'final' ante el Getafe de este domingo. Solo vale el triunfo frente a los de José Bordalás.

El Elche deberá estar muy pendiente este miércoles y jueves de los resultados de los rivales directos: Espanyol-Athletic, Villarreal-Sevilla, Getafe-Mallorca, Alavés-Barcelona y Girona-Real Sociedad. En el caso de que los resultados no le favorezcan, los de Sarabia podrían empezar la próxima jornada en descenso.

La salvación se ha encarecido más si cabe con la victoria del Levante, con remontada incluida, en Balaidos ante el Celta. Parece que, como mínimo, se necesitarán 43 puntos para salvar la categoría. Es decir, el Elche estaría obligado a sumar en Montilivi aunque ganase contra el Getafe.

El 'goal-average' particular, e incluso los triples o cuádruples empates, podrían determinar qué equipos acompañan al Oviedo a Segunda. Ahora mismo hay un quíntuple empate a 39 puntos, a expensas de que jueguen Mallorca, Girona y Espanyol. El Elche tiene la diferencia de goles a favor ante Levante y, salvo catástrofe, Girona. Está perdido con Espanyol, Mallorca o Alavés.

Entradas Elche-Getafe

El Elche quiere llenar el Martínez Valero ante el Getafe. Por ello, ha activado una promoción por la que los abonados podrán retirar dos entradas a precio reducido. Los precios oscilan entre los 15 y los 60 euros. Tras la desapacible jornada ante el Alavés, este domingo habrá actividades desde las 14:00 horas para recibir al equipo.