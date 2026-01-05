DIFÍCIL DECISIÓN

Elche mantiene la Cabalgata de Reyes pero será más corta y comenzará a las 17:00 horas

El Ayuntamiento decide mantener este acto aunque lo supedita a que a las 16.00 horas no esté lloviendo, en cuyo caso se suspendería

Mayte Vilaseca

Elche |

Cabalgata de Reyes Magos de 2023 en Elche.
Cabalgata de Reyes Magos de 2023 en Elche. | Ayuntamiento de Elche

En Elche, la concejala de festejos, Inma Mora, ha anunciado que la cabalgata adelanta su horario y comenzará a las cinco de la tarde, eso sí, con un itinerario más corto ya que partirá de la calle Jorge Juan hasta llegar por Reina Victoria, Plaza de Baix y Corredera a Maestro Albeniz. Este cambio de horario y nuevo recorrido supone que se reduce el número de participantes aunque se mantendrán los espectáculos y las carrozas con sus boatos. Pese a todo, la concejala ha advertido que si a las cuatro de la tarde estuviera lloviendo, la cabalgata finalmente se suspendería.

Desde el Ayuntamiento se ha agradecido a todos los entes festeros y asociaciones que colaboran en la cabalgata, su apoyo y comprensión por este cambio tanto en la duración como en el itinerario y la hora de inicio.

