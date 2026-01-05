Santa Pola celebrará la Cabalgata de Reyes este martes día 6 a las 12:00 horas

La alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano ha confirmado que la tradicional Cabalgata de Reyes se celebrará en la villa marinera este martes, día 6, a las 12:00 horas. Eso sí, Melchor, Gaspar y Baltasar ya está en Santa Pola recibiendo a todos los niños y niñas que quieran saludarles en la Casa de la Cultura incluida esta tarde entre las 17:00 y las 19:00 horas. En Gran Alacant estarán hoy todo el día en el Polideportivo Jose Ignacio Alemañ.

Serrano ha señalado que en caso de que mañana día 6 también llueva a mediodía, los magos se volverían a trasladar a la Casa de la Cultura junto a los participantes en los espectáculos previstos para la cabalgata.