CAMBIOS

Santa Pola celebrará la Cabalgata de Reyes este martes día 6 a las 12:00 horas

La lluvia obliga a suspenderla esta tarde y celebrarla mañana aunque los Reyes Magos estarán recibiendo a los niños en la Casa de la Cultura

Mayte Vilaseca

Elche |

Santa Pola celebrará la Cabalgata de Reyes este martes día 6 a las 12:00 horas
Santa Pola celebrará la Cabalgata de Reyes este martes día 6 a las 12:00 horas | Ayuntamiento de Santa Pola

La alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano ha confirmado que la tradicional Cabalgata de Reyes se celebrará en la villa marinera este martes, día 6, a las 12:00 horas. Eso sí, Melchor, Gaspar y Baltasar ya está en Santa Pola recibiendo a todos los niños y niñas que quieran saludarles en la Casa de la Cultura incluida esta tarde entre las 17:00 y las 19:00 horas. En Gran Alacant estarán hoy todo el día en el Polideportivo Jose Ignacio Alemañ.

Serrano ha señalado que en caso de que mañana día 6 también llueva a mediodía, los magos se volverían a trasladar a la Casa de la Cultura junto a los participantes en los espectáculos previstos para la cabalgata.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer