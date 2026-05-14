Elche instalará paneles de control de velocidad junto a algunos centros educativos del municipio. Será de cara al nuevo curso escolar, puesto que el plazo de ejecución es de cuatro meses. Desde el equipo de gobierno se ha destacado que, al igual que ocurre en la calle Ángel, tendrán carácter disuasorio y no se multará a los conductores que excedan el límite.

Entre otros puntos de la ciudad, se instalará uno cerca del colegio de La Asunción, en el cruce de Reina Victoria con Concepción Arenal. También en la Avenida de Novelda, junto al Francés Cantó; o en Capitán Antonio Mena, junto al colegio Jorge Guillén. Además, en Altabix se instalarán en las inmediaciones del Clara Campoamor y en la calle José Antonio Cañete Juárez.

La instalación de estos paneles de control de velocidad se han aprobado fuera del orden del día de la Junta de Gobierno, según ha explicado la edil Loli Serna.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado la cesión gratuita de uso de la primera planta de la Casa de la Virgen a la Sociedad Venida de la Virgen. La cesión es temporal por dos años, aunque luego se podrá prorrogar. También se ha aprobado solicitar una subvención a la Diputación de Alicante para realizar actuaciones con el objetivo de prevenir incendios forestales en el Camino de Piulos, Camino Racó de la Morera y Camino del Pantano.