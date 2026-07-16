Elche dedica una plaza a Felipe Dobón en Las Bayas y un jardín a Rosario Rodes en Valverde

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha aprobado este jueves la designación de dos nuevos espacios en las pedanías ilicitanas de Las Bayas y Valverde con los nombres de dos vecinos de cada pedanía para poner en valor la labor realizada en la zona. Se trata de dos peticiones tramitadas a través de las juntas municipales de distrito con el apoyo de todos los vocales.

Así lo ha anunciado Inma Mora, portavoz de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche. La plaza-rotonda de entrada a Las Bayas se designa ahora como ‘Plaza de Felipe Dobón Chisbert’ y el espacio ajardinado en el lateral de la Parroquia Santa Ana de Valverde, en la calle Miguel de Salinas, pasa a nombrarse como ‘Jardín Rosario Rodes Alonso’.

Felipe Dobón destacó como impulsor de la construcción de la ermita de Las Bayas, fue concejal del Ayuntamiento de Elche entre 1974 y 1979, además de haber realizado otras labores por las que encarna el progreso de la pedanía. Por su parte, Rosario Rodes es escritora de poesía y autora de manifiestos ciudadanos como el del 8 de marzo y del himno a la patrona Santa Ana de Valverde. También destaca su dedicación con los mayores y enfermos de la pedanía.