Elche celebra este domingo los partidos benéficos entre Populares e Informadores

Nueva edición de los tradicionales partidos benéficos entre Populares e Informadores en Elche. Este domingo, en el Diego Quiles, se jugarán tanto en categoría femenina como masculina. A las 10:00 horas disputarán el partido las chicas, mientras que los chicos lo harán a partir de las 11:30 horas.

Periodistas y personalidades populares de la ciudad se enfrentarán en un partido de fútbol con causas solidarias. Las entradas para ver ambos partidos se podrán obtener en taquilla y en los medios de comunicación a un precio de 2 euros. Todo el dinero recaudado irá destinado a dos entidades: la Asociación de Diabetes (ADEC) y la Asociación Integra-T.

La presidenta de Integra-T, M. Carmen Muñoz, avanzó que la recaudación se destinará al proyecto del taller de radio y comunicación que llevan a cabo semanalmente y que permite “desarrollar las habilidades sociales y el trabajo en equipo de las personas con discapacidad intelectual”. Por su parte, la presidenta de ADEC, María Pizano, indicó que el proyecto de su asociación será el de apoyo psicológico y nutricional “para mejorar la adherencia al tratamiento de las personas con diabetes tipo 2”.

Desde la asociación de informadores subrayaron que el objetivo es “mantener esta tradición navideña que comenzó en 1982, ofrecer una mañana de convivencia y recaudar dinero para estas asociaciones de Elche”.

Los asistentes podrán disfrutar de un almuerzo y entrar en el sorteo de treinta entradas para ver al Elche contra el Rayo Vallecano.