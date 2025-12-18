Elche arranca los trabajos para la elaboración de una ordenanza agrícola

La última Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Elche, que ha tenido lugar este jueves, ha acordado el inicio de los trabajos para la elaboración de una ordenanza municipal agrícola.

El primer paso va a ser una primera consulta pública a fin de recoger sugerencias. Ese paso ha sido validado hoy por la Junta de Gobierno Local y posteriormente se reunirá el Consejo Agrícola Local, como paso previo a la redacción del borrador de la ordenanza a la que deberá dar el visto bueno el equipo de gobierno antes de que sea elevada al pleno municipal para su aprobación inicial. Después que eso ocurra, el texto de la ordenanza pasará un periodo de exposición pública.

En calidad de concejal de Deportes, José Antonio Román, ha adelantado dos cuestiones. Por un lado, la firma de un convenio con la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche por el que la institución académica va a poner a disposición del Ayuntamiento sus instalaciones deportivas para la celebración el próximo año de la Capitalidad Mediterránea del Deporte.

Por otro lado, el edil del área municipal de Deportes de Elche ha confirmado que la inauguración del nuevo pabellón deportivo adaptado se retrasa a marzo del próximo año.

Se trabaja con la previsión de acometer su equipamiento a lo largo del mes de febrero.

ORA, grúa municipal y BiciElx

Además, entre otros asuntos, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado las liquidaciones del tercer trimestre de los servicios de la ORA (aparcamiento regulado), la grúa municipal y BiciElx.

Como es habitual, los tres ha obtenido registros deficitarios que se cifra en más de 44.000 euros en la ORA, más de 86.000 en la grúa municipal y 67.000 euros en BiciElx.