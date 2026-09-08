Doscientos efectivos de la Guardia Civil velan por la seguridad en la campaña de recolección de la Uva Embolsada del Vinalopó

La Guardia Civil ha presentado el Plan de Seguridad 2025/26, que se ha puesto en marcha durante la actual campaña de recolección, en el marco de la protección de las explotaciones agrícolas del ámbito geográfico de la Denominación de Origen Protegida de la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó.

Cerca de dos centenares de agentes de la Guardia Civil participan en la prevención, atención e investigación de los delitos que puedan cometerse durante la campaña. Aunque, un año más, el principal objetivo que persigue este Plan es el de prevenir que este tipo de delitos no ocurra, poniendo a disposición de los usuarios una serie de herramientas que vienen dando un resultado positivo en los 15 años de evolución con los que cuenta, desde que se inició en 2011.

Después de más de un año desde que se implantó la denuncia telemática en la sede electrónica de la Guardia Civil a nivel nacional, este servicio está completamente integrado en el Plan de Seguridad de la campaña de recolección, facilitando a los afectados la formalización de las denuncias.

Además de incidir en esta herramienta, se han recordado consejos de utilidad a los agricultores que están funcionando, como desconfiar y comprobar los datos en los correos y mensajes recibidos, y en el caso de duda preguntar a los agentes de la Guardia Civil que se encuentran 24 horas a su disposición. También a la hora de combatir los posibles delitos que se hayan cometido, destacando la importancia de denunciar por cualquiera de los medios a disposición de los ciudadanos, o dando aviso por teléfono a través del 062 o a través de la aplicación Alertcops.

El Subdelegado del Gobierno en Alicante incidió en la importancia y el valor que tiene la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, y el trabajo preventivo que realiza la Guardia Civil, en coordinación con los ayuntamientos, cooperativas de agricultores y los demás cuerpos de seguridad, destacando el trabajo realizado por los Equipos ROCA de la Guardia Civil, cuya labor calificó como esencial.

Por su parte, el Coronel Jefe de la Comandancia puso el foco de interés en la importancia de dar la mayor difusión posible a las medidas preventivas entre los agricultores, cuya colaboración es vital para que los agentes puedan cumplir con su misión, y aseguró que la estrategia está funcionando, teniendo especial relevancia la colaboración ciudadana, cuya rapidez permite a los agentes reaccionar a tiempo. La campaña de prevención se presenta públicamente desde el año 2015 y se traduce en resultados visibles, en lo que va de 2026 se han registrado 4 delitos, de los cuales 3 ya han sido resueltos.