Detenidos en Elche cuatro personas por un fraude con tarjetas bancarias

La Policía Nacional ha detenido en Elche a cuatro personas por realizar compras mediante el uso fraudulento de tarjetas bancarias. Los arrestados formaban un grupo organizado dedicado a perpetrar estafas informáticas y fueron interceptados tras adquirir teléfonos móviles de alta gama en compras online realizadas mediante el uso no autorizado de tarjetas bancarias en unos grandes almacenes.

Los detenidos son cuatro hombres con edades de entre 21 y 33 años.

La investigación ha constatado que los detenidos habrían realizado múltiples compras fraudulentas en Elche, Alicante, Murcia y Cartagena.

Se les atribuyen estafas por un volumen económico de más de 10.500 euros.

Para llevar a cabo las estafas, contactaban con las víctimas haciéndose pasar por el personal de seguridad del establecimiento y, mediante técnicas de ingeniería social, obtenían códigos de verificación que les permitían acceder a sus cuentas de cliente y realizar compras fraudulentas de productos de alta gama. Posteriormente, los pedidos eran efectuados con datos que no se correspondían con los titulares de las tarjetas y entregados mediante paquetería sin una identificación efectiva del receptor. Al tratarse de tarjetas de pago diferido, las víctimas normalmente no detectaban los cargos hasta el mes siguiente.

Los cuatro detenidos han sido puestos a disposición judicial.