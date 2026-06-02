La Guardia Civil detienen en Villena un hombre acusado de dejar sin ahorros a su tío

La Guardia Civil ha detenido en Villena a un hombre de 52 años por aprovecharse de un familiar de avanza edad, que era su tío, para quedarse con su dinero y bienes, dejándolo sin ahorros, hasta el punto de que la cuenta bancaria de la víctima quedó prácticamente a cero.

La investigación se inició tras un mandato judicial que solicitaba esclarecer posibles hechos delictivos que afectaban a una persona mayor ingresada en una residencia de la tercera edad. Desde el principio todo apuntó a que se trataba de una gestión irregular de su patrimonio.

A medida que avanzaron las pesquisas, los agentes detectaron que el sobrino de la víctima habría vendido un inmueble de su propiedad por un importe declarado de 30.000 euros, cuando el valor real de la operación ascendía a unos 67.000 euros.

El ahora detenido se apropió de la diferencia mediante trasferencias a su cuenta personal. Además, asumió presuntamente el control total de la cuenta bancaria de su tío, aprovechando que era cotitular junto a su padre, ya fallecido, circunstancia que no comunicó a la entidad bancaria.

Según ha informado este marte la Guardia Civil, el arrestado realizó desde esa cuenta "múltiples disposiciones económicas en su propio beneficio, incluyendo la apropiación de la pensión de la víctima, dejando el saldo reducido a apenas 1,15 euros".

El detenido "no solo dejó de hacer frente a los gastos de manutención de la víctima en el centro donde reside, sino que además intentó formalizar un testamento a su favor durante una comparecencia notarial relacionada con la venta del inmueble".

Además, había puesto a la venta otro inmueble propiedad de la víctima.