Detenido en Santa Pola un hombre con antecedentes policiales por disparar contra su hermana

La Guardia Civil ha detenido en Santa Pola a un hombre de 45 años al que se acusa de ser el presunto autor del disparo que hirió a su hermana en el hombro.

El suceso se produjo el pasado 12 de septiembre. A la llegada de los agentes a la vivienda encontraron a una mujer con una herida de bala en el hombro derecho, que fue evacuada de urgencia al Hospital General Universitario de Elche, donde recibió atención médica.

El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santa Pola se hizo cargo de la investigación, que permitió identificar al hermano de la víctima, que tiene antecedentes por diversos delitos y que carecía de licencia de armas, como el presunto autor del disparo.

Mientras los agentes estaban practicando actuaciones en el lugar, el sospechoso se acercó a la vivienda e intentó acceder a su interior rompiendo el precinto policial, siendo detenido pese a que inicialmente desobedeció las órdenes de los agentes.

Durante el desarrollo de la investigación, se ha podido vincular además al detenido con actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

De hecho, en el registro de dos registros domiciliarios, uno en la vivienda de la víctima y otro en la del agresor, se han intervenido 600 gramos de hachís, 25 gramos de cocaína, 22 dosis de MDMA (droga también conocida como éxtasis o cristal), 1.600 euros en efectivo, basculas de precisión y una funda de un arma de fuego corta.

La investigación continúa abierta para tratar de localizar el arma utilizada en la agresión, así como para aclarar los motivos que originaron la misma.

Tras ser puesto a disposición judicial, el arrestado ha ingresado en prisión.