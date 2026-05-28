Sucesos

Detenido por estafar más de 30.000 euros a vecinos de Santa Pola con una supuesta empresa de toldos

La investigación de la Guardia Civil constata que el hombre ha estafado presuntamente más de 30.000 euros a seis vecinos de la localidad

David Alberola García

Elche |

Dos agentes de la Guardia Civil de Santa Pola.
Dos agentes de la Guardia Civil de Santa Pola. | Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 45 años que está acusado de varios delitos de estafa cometidos en Santa Pola, donde ofrecía servicios que cobraba por adelantado y que nunca llegaba a ejecutar.

La operación ha sido llevada a cabo por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Santa Pola. Se puso en marcha el 14 de abril tras la presentación de distintas denuncias de vecinos que aseguraban haber sido engañados de forma similar.

El arrestado utilizaba una empresa de montaje de toldos para captar clientes, a los que presentaba presupuestos. Para iniciar el servicio solicitaba el pago anticipado total o parcial, pero una vez recibido el dinero, dejaba de responder o alargaba los plazos sin llegar a realizar los trabajos contratados.

La investigación ha constatado que el hombre ha estafado presuntamente más de 30.000 euros a seis vecinos de Santa Pola.

Sobre el detenido pesan diferentes órdenes de búsqueda e ingreso en prisión por antecedentes de similar naturaleza, aunque continuaba captando clientes a través de internet y redes sociales.

Cuando a Guardia Civil desplegó el operativo en Santa Pola para interceptarlo en la vivienda en la que residía, el hombre trató de huir a través del sótano del edificio, siendo capturado finalmente.

La investigación continúa abierta por lo que la Guardia Civil no descarta la identificación de nuevas víctimas, al tiempo que el arrestado ha sido puesto a disposición judicial.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer