RESULTADOS AGENDA POLIDEPORTIVA

El deporte femenino de Elche brilla con luz propia

Joventut d’Elx, Club Balonmano Elche, Elche CF Femenino, Club Voleibol Elche y Club Waterpolo Elche suman en todos sus partidos

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 23.11.2020 12:47

Plantilla del equipo femenino del Club Balonmano Elche Visitelche.com
Plantilla del equipo femenino del Club Balonmano Elche Visitelche.com | Club Balonmano Elche

FÚTBOL

TERCERA DIVISIÓN

HÉRCULES 'B' 2-2 ELCHE ILICITANO

REGIONAL PREFERENTE

SANTA POLA 8-1 UD ILICITANA

REDOVÁN 2-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

PEÑA ILICITANA RAVAL 1-1 BENFERRI

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

ALBACETE 1-5 ELCHE

KELME 1-0 LORCA

LIGA NACIONAL JUVENIL

ELCHE 5-1 DON BOSCO

SCD INTANGCO 9-0 DRAGON FORCE

RACING ALGEMESÍ 0-0 CELTIC ELCHE

PRIMERA NACIONAL FEMENINA

VILLAREAL 'B' 1-1 ELCHE FEMENINO

FÚTBOL SALA

SEGUNDA MASCULINA

ELCHE CF SALA 2-9 COLO COLO ZARAGOZA

SEGUNDA FEMENINA

CERVERA FEMENÍ 0-5 JOVENTUT D'ELX

BALONMANO

TERCERA RONDA EUROPEAN CUP (PARTIDO DE VUELTA)

BM GRANOLLERS 20-34 CBM ELCHE VISITELCHE.COM

SIN PARTIDO PARA EL SÉNIOR MASCULINO POR LA RETIRADA DE SAN JOAN

VOLEIBOL

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

FC CARTAGENA 3-0 CV ELCHE

PRIMERA AUTONÓMICA FEMENINA

CV OLIVA 1-3 CV ELCHE

CV VILLENA 0-3 CV ILICITANO CARRÚS

BALONCESTO

PRIMERA AUTONÓMICA MASCULINA

CB ILICITANO 71-51 BASKET ALTEA

ELCHE BASKET CLUB 64-84 DENIA BASKET

PRIMERA AUTONÓMICA FEMENINA

CB ILICITANO 62-79 CB JORGE JUAN VERDE

WATERPOLO

PRIMERA NACIONAL FEMENINA

WP DOS HERMANAS 13-13 CW ELCHE

SEGUNDA NACIONAL MASCULINA

CW ELCHE 12-7 CN LAS PALMAS

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