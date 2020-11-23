El deporte femenino de Elche brilla con luz propia

FÚTBOL
TERCERA DIVISIÓN
HÉRCULES 'B' 2-2 ELCHE ILICITANO
REGIONAL PREFERENTE
SANTA POLA 8-1 UD ILICITANA
REDOVÁN 2-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
PEÑA ILICITANA RAVAL 1-1 BENFERRI
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
ALBACETE 1-5 ELCHE
KELME 1-0 LORCA
LIGA NACIONAL JUVENIL
ELCHE 5-1 DON BOSCO
SCD INTANGCO 9-0 DRAGON FORCE
RACING ALGEMESÍ 0-0 CELTIC ELCHE
PRIMERA NACIONAL FEMENINA
VILLAREAL 'B' 1-1 ELCHE FEMENINO
FÚTBOL SALA
SEGUNDA MASCULINA
ELCHE CF SALA 2-9 COLO COLO ZARAGOZA
SEGUNDA FEMENINA
CERVERA FEMENÍ 0-5 JOVENTUT D'ELX
BALONMANO
TERCERA RONDA EUROPEAN CUP (PARTIDO DE VUELTA)
BM GRANOLLERS 20-34 CBM ELCHE VISITELCHE.COM
SIN PARTIDO PARA EL SÉNIOR MASCULINO POR LA RETIRADA DE SAN JOAN
VOLEIBOL
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
FC CARTAGENA 3-0 CV ELCHE
PRIMERA AUTONÓMICA FEMENINA
CV OLIVA 1-3 CV ELCHE
CV VILLENA 0-3 CV ILICITANO CARRÚS
BALONCESTO
PRIMERA AUTONÓMICA MASCULINA
CB ILICITANO 71-51 BASKET ALTEA
ELCHE BASKET CLUB 64-84 DENIA BASKET
PRIMERA AUTONÓMICA FEMENINA
CB ILICITANO 62-79 CB JORGE JUAN VERDE
WATERPOLO
PRIMERA NACIONAL FEMENINA
WP DOS HERMANAS 13-13 CW ELCHE
SEGUNDA NACIONAL MASCULINA
CW ELCHE 12-7 CN LAS PALMAS