LA PRÓXIMA SEMANA

Copa del Rey: Betis-Elche en La Cartuja en octavos de final

La eliminatoria, a partido único, llegará para el cuadro franjiverde en medio de los duelos ligueros ante Valencia y Sevilla

Felipe Canals

Elche |

Estadio de La Cartuja
Estadio de La Cartuja | EFE/José Manuel Vidal

El Elche visitará La Cartuja en Copa del Rey. Lo hará en octavos de final para medirse al Real Betis. La eliminatoria se disputará a partido único la próxima semana, entre el martes 13 y el jueves 15 de enero. Para los franjiverdes llegará en medio de los duelos ligueros ante Valencia y Sevilla.

El Betis juega esta temporada todos sus partidos en La Cartuja. A priori, era uno de los rivales más difíciles en el bombo para el Elche. Los cuatro de la Supercopa (Barcelona, Atlético, Athletic y Real Madrid) jugará ante equipos de Segunda División. El Burgos, en El Plantío, recibirá al Valencia.

El Elche ya se ha visto las caras con el Betis esta temporada. Fue en la jornada inaugural en el Martínez Valero y el conjunto de Sarabia le rascó un empate al cuadro verdiblanco.

Las siete eliminatorias restantes son: Deportivo-Atlético, Racing-Barcelona, Cultural-Athletic, Albacete-Real Madrid, Burgos-Valencia, Real Sociedad-Osasuna y Alavés-Rayo Vallecano.

