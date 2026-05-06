La consellera de Turismo visita en Santa Pola la zona renaturalizada en Gran Playa

La consellera de Turismo Marián Cano ha visitado este pasado martes en Santa Pola la nueva zona lúdico-deportiva renaturalizada de la línea costera de Gran Playa, en cuya creación se ha invertido casi 425.000 euros y que es una actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la localidad.

El proyecto ha sido financiado con fondos europeos Next Generation.

Las obras de restauración ambiental y renaturalización han afectado a las avenidas de Valencia y Blasco Ibáñez, al inicio de la Gran Playa, y se ha actuado tanto para mejorar el drenaje de la escorrentía producida por las lluvias y evitar encharcamientos como dando continuidad a la acera para conectar el bulevar del puerto deportivo con el paseo de Gran Playa.

Por otro lado, la iniciativa ha supuesto una mejora significativa con la dotación de nuevas instalaciones lúdicas y deportivas, que incluyen dos pistas de petanca, una zona de calistenia, dos mesas multisport, un espacio destinado a deportes náuticos y un área de juegos infantiles con temática de barco. También se ha instalado mobiliario urbano y se han plantado 16 palmeras.

Además, la consellera conoció de primera mano las obras de conexión peatonal del Castillo-Fortaleza con el paseo marítimo y la actuación en los pabellones de la Guerra Civil emplazados en el en la sierra santapolera, en el entorno del Faro.

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Santa Pola cuenta con una dotación de 2,4 millones de euros.