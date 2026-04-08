En el partido contra el Mallorca

La Comisión contra la Violencia propone multar con 10.000 euros al Elche CF por desobedecer a la policía en la llegada del equipo al estadio

El informe apunta que responsables del club prefirieron seguir “las indicaciones de líderes de la peña ultra Jove Elx

Onda Cero Elche

Elche |

Imagen de archivo de un recibimiento especial al autobús del Elche en el estadio Martínez Valero
Imagen de archivo de un recibimiento especial al autobús del Elche en el estadio Martínez Valero | Elche CF

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha impuesto una propuesto que el Elche CF sea sancionado con 10.000 euros por el hecho de que, el pasado 21 de marzo, en el partido ante el Mallorca, el autobús del equipo desobedeciera “las instrucciones de los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local implicados en el dispositivo” de seguridad dispuesto en el entorno del estadio Martínez Valero, ralentizando la marcha y “siguiendo las indicaciones de líderes de la peña ultra Jove Elx”.

Así lo recoge la resolución del citado órgano de la que ha informado este miércoles el Ministerio del Interior en una comunicación en la que apunta a que “según el informe de la Policía Nacional, el club solicitó el acompañamiento hasta el estadio y acordó con el coordinador de seguridad la entrada a través del sector sur del recinto” y, pese a ello, “el autobús desobedeció las instrucciones de los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local”.

Ese día, la afición se concentró en los aledaños del estadio Martínez Valero para recibir al equipo en una acción convocada días antes.

Las diligencias de la Policía Nacional explican que el vehículo se detuvo “en un punto prohibido” y que “el delegado del club despreció expresamente las advertencias del coordinador de seguridad”. Añade que “finalmente, jugadores y cuerpo técnico bajaron en el lugar y accedieron a la zona protegida a pie”.

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