Comienzan las obras para mejorar la accesibilidad en la calle Piaña del barrio de Carrús

El Ayuntamiento de Elche ha comenzado las obras de remodelación de la calle Piaña, en el barrio de Carrús, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la seguridad de la vía, además de garantizar la permanencia de los vecinos en sus viviendas.

La actuación cuenta con un presupuesto de 28.594 euros y un plazo de ejecución de cinco semanas. Las obras consisten en la demolición de las aceras actuales, que presentaban un trazado irregular y poco accesible, para construir nuevas aceras alineadas, continuas y adaptadas a personas con movilidad reducida. Además, se instalará un nuevo bordillo de hormigón y se plantará arbolado para generar zonas de sombra en toda la calle.

El alcalde, Pablo Ruz, ha visitado las obras junto al concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert y ha señalado que esta es “una obra simbólica” y ha recordado que hace cuatro años los vecinos de esta calle “recibieron

cartas del anterior gobierno instándoles a subsanar deficiencias porque se planteaba la demolición de sus viviendas para reordenar el sector”.

En este sentido, Ruz ha asegurado que “con esta remodelación estamos confirmando que los vecinos jamás se marcharán de sus casas” y ha añadido que “este gobierno protege, cuida y piensa en las personas que más necesitan a su ayuntamiento”.

La remodelación incluye también la futura instalación de dispositivos reductores de velocidad, una petición trasladada por los propios residentes debido al elevado tránsito de vehículos en esta vía.

Asimismo, el alcalde ha explicado que se plantarán moreras en la acera opuesta “pensando también en las familias que acuden diariamente al polideportivo de Carrús”.