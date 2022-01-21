El Club Balonmano Elche viaja a Porriño y el Joventut d'Elx recibe al Poio Pescamar

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO-ORIHUELA, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
DESCANSO PARA EL ATHLETIC CLUB TORRELLANO
PREFERENTE
PEÑA ILICITANA RAVAL-UD ILICITANA, SÁBADO, 17:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA
DIVISIÓN HONOR
VILLARREAL-ELCHE, SÁBADO, 13:00 HORAS
DESCANSO PARA EL KELME
LIGA NACIONAL
INTANGCO-CASTELLÓN, SÁBADO, 17:00 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
RACING D'ALGEMESÍ-ELCHE 'B', DOMINGO, 12:00 HORAS
INTERCITY-CELTIC ELCHE, DOMINGO, 12:30 HORAS
RETO IBERDROLA
TENERIFE 'B'-ELCHE CF FEMENINO, SÁBADO, 13:00 HORAS
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
JOVENTUT D'ELX-POIO PESCAMAR, SÁBADO, 18:00 HORAS, ESPERANZA LAG
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
BM PORRIÑO-CBM ELCHE, SÁBADO, 11:30 HORAS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
AGUSTINOS ALICANTE-CBM ELCHE, SÁBADO, 20:30 HORAS
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CD JUDESA-CV ELCHE, SÁBADO, 19:00 HORAS
BALONCESTO
LIGA EBA
UCAM MURCIA 'B'-CB ILICITANO, SÁBADO, 17:00 HORAS
PRIMERA NACIONAL
ELCHE BASKET CLUB-CB JORGE JUAN NOVELDA, DOMINGO. 11:30 HORAS, EL TOSCAR
WATERPOLO
SEGUNDA MASCULINA
CN VALLIRANA-CW ELCHE, DOMINGO, 16:30 HORAS
PRIMERA FEMENINA
CW ELCHE-TENERIFE ECHEYDE, SÁBADO, 18:30 HORAS, ESPERANZA LAG