AGENDA FIN DEL SEMANA

El Club Balonmano Elche viaja a Porriño y el Joventut d'Elx recibe al Poio Pescamar

El Elche Ilicitano recibe al Orihuela y el Athletic Club Torrellano descansa esta jornada; atractivo derbi local en Regional Preferente entre la Peña Ilicitana Raval y la Unión Deportiva Ilicitana

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 21.01.2022 14:01

El Club Balonmano Elche viaja a Porriño.
El Club Balonmano Elche viaja a Porriño. | Club Balonmano Elche

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO-ORIHUELA, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

DESCANSO PARA EL ATHLETIC CLUB TORRELLANO

PREFERENTE

PEÑA ILICITANA RAVAL-UD ILICITANA, SÁBADO, 17:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA

DIVISIÓN HONOR

VILLARREAL-ELCHE, SÁBADO, 13:00 HORAS

DESCANSO PARA EL KELME

LIGA NACIONAL

INTANGCO-CASTELLÓN, SÁBADO, 17:00 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

RACING D'ALGEMESÍ-ELCHE 'B', DOMINGO, 12:00 HORAS

INTERCITY-CELTIC ELCHE, DOMINGO, 12:30 HORAS

RETO IBERDROLA

TENERIFE 'B'-ELCHE CF FEMENINO, SÁBADO, 13:00 HORAS

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

JOVENTUT D'ELX-POIO PESCAMAR, SÁBADO, 18:00 HORAS, ESPERANZA LAG

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

BM PORRIÑO-CBM ELCHE, SÁBADO, 11:30 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

AGUSTINOS ALICANTE-CBM ELCHE, SÁBADO, 20:30 HORAS

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CD JUDESA-CV ELCHE, SÁBADO, 19:00 HORAS

BALONCESTO

LIGA EBA

UCAM MURCIA 'B'-CB ILICITANO, SÁBADO, 17:00 HORAS

PRIMERA NACIONAL

ELCHE BASKET CLUB-CB JORGE JUAN NOVELDA, DOMINGO. 11:30 HORAS, EL TOSCAR

WATERPOLO

SEGUNDA MASCULINA

CN VALLIRANA-CW ELCHE, DOMINGO, 16:30 HORAS

PRIMERA FEMENINA

CW ELCHE-TENERIFE ECHEYDE, SÁBADO, 18:30 HORAS, ESPERANZA LAG

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