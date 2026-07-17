El calor persiste durante el fin de semana en Elche, Crevillent y Santa Pola pese a que el termómetro va a descender un poco

El fin de semana se presenta con la previsión de que las altas temperaturas den una tregua, registrando un ligero descensos de entre dos y tres grados centígrados, si bien continuará haciendo calor.

Tanto mañana sábado como el domingo habrá calima y serán días con bochorno.

En principio, en ambas jornadas habrá presencia de algunas nubes en el cielo de los tres municipios de la comarcas del Baix Vinalopó y el termómetro se va a mover en valores máximos de entre los 33 y los 34 grados.

Situación similar este viernes

Por otro lado, este viernes se espera un nuevo día caluroso, con aviso amarillo (riesgo bajo) de la Agencia Estatal de Meteorología por altas temperaturas.

La mañana va a ser soleada y por la tarde llegarán nubes.

Durante todo el día habrá calima y a partir de mediodía brisas marinas.

La temperatura máxima va a rondar en Elche los 36 grados centígrados, en Crevillent los 37 y en Santa Pola los 31.

Tanto durante la jornada de hoy como el sábado y el domingo, a sensación térmica va a ser de más calor.