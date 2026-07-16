SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

Boxeo: Kiko Martínez reaparece en Elche con un combate ante Julián Londoño

La venta de entradas marcha a buen ritmo: el aforo será de 4.000 espectadores en el Pabellón Sara Marín y María Díez

Felipe Canals

Elche |

Kiko Martínez volverá a competir en Elche el próximo 7 de noviembre. Lo hará en un combate muy especial ante el campeón de 'Muay Thai' Julián Londoño. Se disputará najo las reglas de striking con guantillas. El escenario será el Pabellón Sara Marín y María Díez, con capacidad para 4.000 espectadores.

El concejal de Deportes, José Antonio Román, ha avanzado que la venta de entradas marcha a muy buen ritmo. La venta comenzó este miércoles vía online. El objetivo es rozar el lleno en el regreso del púgil de Torrellano. La cita, además, incluirá combates de K-1, boxeo y 'Muay Thai'.

El evento se enmarca dentro de las actividades que se han organizado este año en el municipio ilicitano con motivo de la Capital Mediterránea del Deporte de 2026.

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