Boxeo: Kiko Martínez reaparece en Elche con un combate ante Julián Londoño

Kiko Martínez volverá a competir en Elche el próximo 7 de noviembre. Lo hará en un combate muy especial ante el campeón de 'Muay Thai' Julián Londoño. Se disputará najo las reglas de striking con guantillas. El escenario será el Pabellón Sara Marín y María Díez, con capacidad para 4.000 espectadores.

El concejal de Deportes, José Antonio Román, ha avanzado que la venta de entradas marcha a muy buen ritmo. La venta comenzó este miércoles vía online. El objetivo es rozar el lleno en el regreso del púgil de Torrellano. La cita, además, incluirá combates de K-1, boxeo y 'Muay Thai'.

El evento se enmarca dentro de las actividades que se han organizado este año en el municipio ilicitano con motivo de la Capital Mediterránea del Deporte de 2026.