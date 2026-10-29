Baleares-Eldense: turno para las rotaciones de Javi Calleja

El CD Eldense debuta en la presente edición de la Copa del Rey. El cuadro azulgrana visita este jueves al Atlético Baleares, de Segunda Federación, con el objetivo de solventar la eliminatoria y seguir vivo en el torneo. Javi Calleja hará rotaciones debido a la carga de partidos, aunque le da una importancia total al torneo.

El Deportivo se ha convertido en un equipo copero en las últimas temporadas. Históricos como Athletic, Valencia o Real Sociedad han pasado por el Nuevo Pepico Amat de Elda durante el último lustro. Por ello, los azulgranas quieren avanzar en la Copa para volver a tener un Primera en casa.

Pau Cabanes y Borja Calvo regresan a la convocatoria. Calleja rotará, pero se llevará a todos por si se complica el partido en el segundo acto. Mariano Carmona, con alguna molestia, sí apunta a descansar en tierras baleares para estar bien físicamente en el duelo de este domingo frente al Granada.

Juan Palomares actuará como titular en portería, mientras que Julien Yanda podría debutar con la camiseta azulgrana. El atacante portugués Dinis también aspira a su primera titularidad después de tener minutos en el Carlos Belmonte. Otros futbolistas como Ibarrondo u Olaizola también serán titulares.

Uno de los titulares habituales que apunta a mantenerse en el once es Justin Smith. El internacional canadiense se perderá por sanción la cita ante el Granada de 'Pacheta', por lo que Calleja podría aprovechar esa circunstancia y alinearle.