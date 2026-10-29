El Ayuntamiento de Santa Pola da los primeros pasos para poner en marcha una comunidad energética local

El Ayuntamiento de Santa Pola y el Gupo Enercoop de Crevillent, cuya empresa matriz es la Cooperativa Eléctrica ‘San Francisco de Asís’, van a colaborar para la puesta en marcha en la localidad marinera de una comunidad energética local.

Desde el Ayuntamiento santapolero se ha destacado que esa comunidad energética es una iniciativa que supone un paso decisivo hacia la sostenibilidad y el aprovechamiento de las energías renovables, desde una visión social ya que contempla el reparto entre ciudadanos de la energía generada.

El proyecto se apoya en las dos primeras instalaciones de producción energética que se han instalado en edificios públicos de Santa Pola, concretamente en el colegio ‘Virgen de Loreto’ y en el polideportivo ‘José Antonio Alemañ’ de Gran Alicante.

Esas dos instalaciones de autoconsumo colectivo cuentan con una potencia de 100 kW cada una y ambas infraestructuras sumarán una producción media anual estimada de más de 300.000 kWh, lo que supone que puede permitir cubrir hasta el 50 % de la demanda energética de las 200 familias y o comercios que se adhieran al proyecto.

El Castillo de Santa Pola va a ser el escenario el próximo 12 de noviembre de un acto en el que, de la mano del Grupo Enercoop, se va a dar a conocer a la ciudadanía la iniciativa.

En ese acto se va a informar sobre el proceso de inscripción a la comunidad energética.

Tras los cambios introducidos recientemente en el marco normativo, se pueden acoger al modelo de comunidad energética local todos los consumidores que están situados a una distancia de hasta 5.000 metros de los puntos de generación lo que, en la práctica, en Santa Pola abarca todo el término municipal.