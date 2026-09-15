El Ayuntamiento de Petrer reclama a Generalitat y Diputación que agilicen el pago de más de 4 millones de euros pendientes

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Petrer, Ramón Poveda, ha mostrado su preocupación por el retraso en el pago de diferentes subvenciones y compromisos económicos pendientes por parte de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante, cuya deuda conjunta con el Ayuntamiento de Petrer supera actualmente los 4 millones de euros.

Poveda ha señalado que estos retrasos suponen, en la práctica, que el Ayuntamiento tenga que adelantar con recursos propios el coste de actuaciones y servicios que cuentan con financiación de otras administraciones, una situación que repercute directamente en la tesorería municipal y en la capacidad de destinar recursos propios a nuevas inversiones.

“La situación empieza a ser inquietante financieramente hablando. Necesitamos que se revierta cuanto antes esta situación, ya que está limitando considerablemente la capacidad del Ayuntamiento para hacer inversiones con nuestros propios fondos”, ha indicado el concejal de Hacienda.

La actual situación económica municipal, según el edil, permite hacer frente a estos retrasos sin comprometer el funcionamiento ordinario de los servicios, si bien Poveda advierte de que la demora prolongada en el ingreso de estas cantidades reduce el margen de maniobra financiero del Ayuntamiento y puede dificultar la planificación de inversiones y el pago con normalidad a empresas, autónomos y colectivos que prestan servicios al municipio.

El concejal también ha reclamado al Partido Popular de Petrer que mantenga la misma exigencia ante los retrasos de las administraciones gobernadas por su formación que la que, según ha señalado, mantenía cuando se encontraba en la oposición.