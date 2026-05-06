El Ayuntamiento de Petrer rebaja un 50 % el impuesto de obras para la construcción de vivienda protegida

Con el objetivo de fomentar la construcción de vivienda de protección pública, el Ayuntamiento de Petrer va a bonificar en un 50 % el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

David Morcillo, concejal de Urbanismo, ha explicado que esa rebaja en el impuesto es la máxima que permite la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La bonificación del ICIO cuando se promueva vivienda protegida ha sido aprobada recientemente por unanimidad por el pleno municipal.

Junto a esa medida se ha anunciado que la actualización de la ordenanza que regula el ICIO blinda y refuerza el paquete de bonificaciones sociales y medioambientales del municipio para ayudar a las familias que necesitan realizar obras para mejorar sus hogares actuales. Así, se mantiene la máxima bonificación posible, el 95%, para las obras de instalación de ascensores en edificios antiguos que carecían de este servicio, así como para la adaptación de viviendas a las necesidades de personas con discapacidad o la eliminación de barreras arquitectónicas.

También se sigue bonificando la rehabilitación de viviendas en la zona del centro histórico, con una tributación a un tipo superreducido del 0,04% para facilitar que el casco antiguo siga llenándose de vida.

Asimismo, aquellos vecinos que apuesten por la energía verde e instalen sistemas de energía solar destinados al autoconsumo exclusivo de sus hogares, se beneficiarán de un tipo impositivo del 0,16%.

Finalmente, la nueva normativa moderniza la relación con el ciudadano, ya que, a partir de su entrada en vigor, la gestión del impuesto se realizará mediante autoliquidación a través de la plataforma de Suma Gestión Tributaria. Esto permitirá a los vecinos realizar sus trámites de forma cómoda y telemática, agilizando enormemente los plazos administrativos.