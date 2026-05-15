PRIMER SECTOR

El Ayuntamiento firma 7 convenios con entidades agrarias del municipio por un importe de 138.000 euros

El alcalde, Pablo Ruz afirma que "así se demuestra el compromiso de este gobierno municipal con el campo de Elche"

Mayte Vilaseca

Elche |

El Ayuntamiento firma 7 convenios con entidades agrarias del municipio por un importe de 138.000 euros
El Ayuntamiento firma 7 convenios con entidades agrarias del municipio por un importe de 138.000 euros | Ayuntamiento de Elche

El Ayuntamiento destinará este año 138.000 euros a 7 entidades agrarias del municipio. En concreto se han firmado convenios con con l’ Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d’Elx (ADR), 25.000 euros; Asociación de empresas productoras de plantas de vivero de la Provincia de Alicante(VAME), 8.000 euros; Unió de Llauradors i Ramaders d’Elx, 10.000 euros;Comunidad de Regantes de Carrizales de Elche, 5.000 euros; Asociación de Productores de Dátil de Elche, 15.000 euros y Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), 25.000 euros y Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Granada Mollar de Elche, 50.000 euros.

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