El Ayuntamiento firma 7 convenios con entidades agrarias del municipio por un importe de 138.000 euros

El Ayuntamiento destinará este año 138.000 euros a 7 entidades agrarias del municipio. En concreto se han firmado convenios con con l’ Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d’Elx (ADR), 25.000 euros; Asociación de empresas productoras de plantas de vivero de la Provincia de Alicante(VAME), 8.000 euros; Unió de Llauradors i Ramaders d’Elx, 10.000 euros;Comunidad de Regantes de Carrizales de Elche, 5.000 euros; Asociación de Productores de Dátil de Elche, 15.000 euros y Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), 25.000 euros y Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Granada Mollar de Elche, 50.000 euros.