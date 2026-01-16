El Ayuntamiento de Elda crea un sendero circular con inicio en la Casa Colorá

Elda cuenta con un nuevo sendero local que permite adentrarse en los paisajes y en la historia natural más antigua del municipio de la comarca del Medio Vinalopó. Se trata de un recorrido circular, con 6,3 kilómetros de longitud, que discurre por algunos de los enclaves ambientales y patrimoniales más singulares del municipio eldense. Entre ellos, se encuentran espacios ligados a antiguas infraestructuras hidráulicas y defensivas, antiguas fronteras y escenarios de pasadas guerras, el cauce del río Vinalopó o el pantano de la localidad.

Así se ha informado este viernes desde el Ayuntamiento de Elda que también ha explicado que se trata de un nuevo sendero que tiene un desnivel de 289 metros de ascenso y 289 metros de descenso, al tiempo que se estima que se puede recorrer en poco más de dos horas.

El itinerario del sendero acondicionado parte desde la puerta de la Casa Colorá.

“Este sendero es una apuesta clara por poner en valor nuestro patrimonio natural y cultural, ofreciendo a la ciudadanía una forma sostenible de conocer y disfrutar de espacios únicos que forman parte de la identidad de Elda”, ha afirmado Cristina Rodríguez, concejala de Medioambiente, que ha añadido que “recuperar y señalizar estos caminos tradicionales es también una manera de protegerlos y de fomentar el respeto por el entorno”.