Aspe pone en marcha el nuevo polígono industrial Aljau con más de 600.000 metros cuadrados de suelo industrial

El Ayuntamiento de Aspe ha aprobado en sesión plenaria el inicio de la tramitación urbanística para el desarrollo del futuro polígono industrial de Aljau, un proyecto estratégico que permitirá ampliar suelo industrial en el municipio y favorecer nuevas oportunidades de inversión, empleo y crecimiento económico.

El acuerdo plenario contempla solicitar a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación el inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica de la modificación puntual número 33 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), necesaria para reclasificar terrenos actualmente catalogados como suelo no urbanizable común y destinarlos a uso industrial.

La actuación prevé la creación de un nuevo sector industrial de más de 600.000 metros cuadrados en el entorno de Aljau, una zona considerada adecuada para la expansión de actividades económicas y empresariales en Aspe. Con este paso, el Ayuntamiento avanza en uno de los proyectos de mayor relevancia para el desarrollo económico del municipio durante los próximos años y que, viene a suplir la falta de parcelas de grandes dimensiones, de las que en la actualidad carece el municipio.

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Desde el Ayuntamiento se destaca que esta iniciativa responde a la necesidad de incrementar la disponibilidad de suelo industrial en Aspe para atraer nuevas empresas, facilitar la implantación de actividad económica y mejorar la competitividad del municipio dentro de la comarca.