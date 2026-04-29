Aspe apela a la responsabilidad de los dueños de mascotas para proteger el entorno urbano.

El concejal de Servicios del Ayuntamiento de Aspe, Vicente Cerdán, ha informado de la finalización de la campaña de concienciación “Con perros y gatos”, una iniciativa destinada a fomentar el respeto por el espacio público y el cuidado del entorno urbano.

Esta campaña, que inicialmente contemplaba distintas acciones informativas, ha sido ampliada a petición de los propios vecinos y vecinas. En este sentido, se ha reforzado con la instalación de pegatinas en farolas, maceteros y otros elementos del mobiliario urbano, con el objetivo de recordar la importancia de evitar conductas que deterioren estos espacios.

Tal y como ha señalado el edil, uno de los principales problemas detectados es el deterioro de materiales provocado por la orina de los perros. Ha recordado que la ordenanza municipal prohíbe expresamente que los animales miccionen en farolas, maceteros y mobiliario urbano.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que el cumplimiento de esta normativa es una responsabilidad compartida, por lo que esta campaña busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener en buen estado los espacios comunes.

Cerdán ha apelado a la responsabilidad de los propietarios y propietarias de mascotas para que respeten la normativa vigente y contribuyan al cuidado del municipio.