Aspe y AIJU firman un convenio para impulsar la innovación, la competitividad empresarial y el empleo.

El Ayuntamiento de Aspe ha dado un paso hacia la modernización y el fortalecimiento de su tejido económico tras firmar un convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio (AIJU). El acuerdo ha sido formalizado por el alcalde de la localidad, Antonio Puerto, y el representante de AIJU, Manuel Aragonés Francés.

Este nuevo marco de colaboración tiene como propósito mejorar la competitividad empresarial a través de la investigación, el desarrollo (I+D) y la transferencia tecnológica. El convenio pone un especial foco en sectores tradicionales e innovadores de gran arraigo y proyección, destacando sectores relacionados con el plástico o nuevas tecnologías aplicadas al entretenimiento digital.

A través de la concejalía de Formación y Empleo, el consistorio aspira a potenciar la cualificación profesional de los aspenses, fomentar la cultura emprendedora y respaldar la innovación empresarial como motor del desarrollo económico municipal.

"Este convenio representa una oportunidad única para consolidar un marco estable de cooperación que potencie la empleabilidad y la transferencia de conocimiento en nuestro municipio", han señalado ambas entidades tras la firma.