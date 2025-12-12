AHSA reclama de nuevo la limpieza de vertidos en el entorno del espacio natural protegido Los Carrizales de Elche

La asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha denunciado este viernes nuevos vertidos de residuos en el entorno de Los Carrizales y ha advertido de que la inacción municipal ha agravado de forma preocupante el volumen de basuras que se abandonan en ese espacio natural protegido de Elche.

Mediante un comunicado, el colectivo ecologista ha asegurado que se ha dirigido en diferentes ocasiones al Ayuntamiento de Elche alertando de la proliferación de residuos en esa zona e instando a que se proceda a su retirada. Sin embargo, ha criticado que la mayoría de los residuos acumulados permanecen en la zona; algunos de ellos desde hace dos años.

Ante esa situación, esta misma ha formalizado un nuevo un escrito ante el Ayuntamiento de Elche reclamando medidas para atajar el creciente vertido de residuos. En el escrito registrado ha hecho constar la localización concreta de hasta nueve puntos distintos de vertido.

AHSA ha pedido la retirada de todos los vertidos de la zona, que la Policía Local de Elche incremente la vigilancia en la zona como medida disuasoria y que se establezca un servicio de vigilancia que circule en vehículos camuflados y con agentes vestidos de paisano para erradicar o al menos disminuir el vertido de residuos.