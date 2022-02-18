Agenda polideportiva del fin de semana en Elche

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO-BENIGÀNIM, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA
ATHLETIC CLUB TORRELANO-HÉRCULES 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
PREFERENTE
UD ILICITANA-ASPE UD, SÁBADO, 18:45 HORAS, ENRIQUE CERVERA
NOVELDA CF-PEÑA ILICITANA RAVAL, DOMINGO, 17 HORAS, LA MAGADALENA
DIVISIÓN HONOR
ELCHE-MURCIA, DOMINGO, 11:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
LA NUCIA-KELME, DOMINGO, 13 HORAS
LIGA NACIONAL
INTANGCO-ATLÉTICO BENIDORM, SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
TORRENT-CELTIC ELCHE, SÁBADO, 19:15 HORAS
RODA B'-ELCHE 'B', DOMINGO, 12 HORAS
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
JOVENTUT D'ELX-RAYO MAJADAHONDA, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG
BALONMANO
EUROPEAN CUP (CUARTOS DE FINAL)
ROCASA GRAN CANARIA-CBM ELCHE, DOMINGO, 12:30 HORAS
PRIMERA ESTATAL MACULINA
CBM ELCHE ELCHE-BALONMANO ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE, SÁBADO, 20:15 HORAS, ZOILO MARTÍN DE LA SIERRA
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
COSTA DEL VÓLEY-CV ELCHE, SÁBADO, 19:30 HORAS
BALONCESTO
LIGA EBA
CB ILICITANO-INALCO ALCORA CAIXA RURAL, DOMINGO, 11:30 HORAS, ESPERANZA LAG
PRIMERA DIVISIÓN
BASKET ALTEA-ELCHE BASKET CLUB, SÁBADO, 18 HORAS