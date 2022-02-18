PARTIDOS DE SÁBADO Y DOMINGO

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche

El encuentro más destacado es el que va a disputar el Club Balonmano Elche en la pista del Rocasa, donde se jugará el pase a las semifinales de la EHF

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 18.02.2022 14:55

África Sempere, jugadora del Club Balonmano Elche.
África Sempere, jugadora del Club Balonmano Elche. | Club Balonmano Elche

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO-BENIGÀNIM, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA

ATHLETIC CLUB TORRELANO-HÉRCULES 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

PREFERENTE

UD ILICITANA-ASPE UD, SÁBADO, 18:45 HORAS, ENRIQUE CERVERA

NOVELDA CF-PEÑA ILICITANA RAVAL, DOMINGO, 17 HORAS, LA MAGADALENA

DIVISIÓN HONOR

ELCHE-MURCIA, DOMINGO, 11:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

LA NUCIA-KELME, DOMINGO, 13 HORAS

LIGA NACIONAL

INTANGCO-ATLÉTICO BENIDORM, SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

TORRENT-CELTIC ELCHE, SÁBADO, 19:15 HORAS

RODA B'-ELCHE 'B', DOMINGO, 12 HORAS

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

JOVENTUT D'ELX-RAYO MAJADAHONDA, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG

BALONMANO

EUROPEAN CUP (CUARTOS DE FINAL)

ROCASA GRAN CANARIA-CBM ELCHE, DOMINGO, 12:30 HORAS

PRIMERA ESTATAL MACULINA

CBM ELCHE ELCHE-BALONMANO ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE, SÁBADO, 20:15 HORAS, ZOILO MARTÍN DE LA SIERRA

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

COSTA DEL VÓLEY-CV ELCHE, SÁBADO, 19:30 HORAS

BALONCESTO

LIGA EBA

CB ILICITANO-INALCO ALCORA CAIXA RURAL, DOMINGO, 11:30 HORAS, ESPERANZA LAG

PRIMERA DIVISIÓN

BASKET ALTEA-ELCHE BASKET CLUB, SÁBADO, 18 HORAS

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