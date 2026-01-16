17 y 18 de enero

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Ilicitano quiere prolongar su racha para acercarse a la salvación ante el Colonia Moscardó

Felipe Canals

Elche |

Once del Ilicitano ante el filial de Las Palmas.
Once del Ilicitano ante el filial de Las Palmas.

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO-COLONIA MOSCARDÓ, SÁBADO, 17:00 HORAS, DIEGO QUILES

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-ONTINYENT 1931, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 12:00 HORAS

LLIGA COMUNITAT

CFI ALICANTE-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, SÁBADO, 16:00 HORAS

ELDENSE 'B'-BENIDORM, SÁBADO, 17:00 HORAS, VIEJO PEPICO AMAT

LIGA NACIONAL

VALENCIA 'B'-ELCHE 'B', SÁBADO, 16:00 HORAS

KELME-TORRENT, SÁBADO, 16:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA

ALBORAYA 'B'-PABLO IGLESIAS, SÁBADO, 17:00 HORAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

AEM LLEIDA-ELCHE, SÁBADO, 12:00 HORAS

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ELDA PRESTIGIO-COSTA DEL SOL MÁLAGA, SÁBADO, 18:00 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ

EUROPEAN CUP (OCTAVOS DE FINAL)

KPR GMINY KOBIERZYCE-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 17:00 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CBM ALGEMESÍ-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 12:00 HORAS

MISLATA-CBM PETRER, SÁBADO, 18:00 HORAS

BM ELDA CEE-BM MARNI ROSVAL, DOMINGO, 12:00 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDES

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

PATERNA LICEO-CV ELCHE, DOMINGO, 11:30 HORAS

BALONCESTO

TERCERA FEB

LUCENTUM ALICANTE-CBI ELCHE, DOMINGO, 12:30 HORAS

PRIMERA NACIONAL

ABECONSA FERROL-CBSR ELCHE, SÁBADO, 17:30 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX-NATACIÓN BOADILLA, SÁBADO, 15:00 HORAS, ESPERANZA LAG

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-WATERPOLO NAVARRA, SÁBADO, 13:00 HORAS, ESPERANZA LAG

