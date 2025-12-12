13 y 14 de diciembre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Ilicitano recibe al Coria y el Athletic Club Torrellano necesita ganar cuatro jornadas después al Soneja a domicilio

Felipe Canals

Elche |

El Athletic Torrellano celebra un gol en el Isabel Fernández.
El Athletic Torrellano celebra un gol en el Isabel Fernández. | Athletic Torrellano

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO-CD CORIA, DOMINGO, 17:00 HORAS, DIEGO QUILES

TERCERA RFEF

SONEJA-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 12:00 HORAS

CREVILLENTE DEPORTIVO-LEVANTE 'B', DOMINGO, 17:00 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

LLIGA COMUNITAT

TORREVIEJA-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, SÁBADO, 17:00 HORAS

ELDENSE 'B'-BENIGÀNIM, SÁBADO, 18:30 HORAS, VIEJO PEPICO AMAT

DIVISIÓN HONOR

JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE-ELCHE, DOMINGO, 18:00 HORAS

LIGA NACIONAL

KELME-EL RUMBO, SÁBADO, 16:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA

ELCHE 'B'-ALBORAYA, CAMPO 6 CIUDAD DEPORTIVA 'LICO'

PABLO IGLESIAS-CANET, SÁBADO, 17:00 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ESPANYOL 'B'-ELCHE, DOMINGO, 12:00 HORAS

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MACULINA

BM LEGANÉS-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 20:00 HORAS

CB PETRER-HANDBOL MALLORCA, SÁBADO, 17:00 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA

CBM ALGEMESÍ-BM ELDA CEE, DOMINGO, 12:00 HORAS

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

TERUEL-CV ELCHE, SÁBADO, 13:00 HORAS

BALONCESTO

TERCERA FEB

TORRENT-CBI ELCHE, MIÉRCOLES, 21:00 HORAS

PRIMERA NACIONAL

FUNDACIÓN VITAL ZUZENAK-CBSR ELCHE, SÁBADO, 19:00 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

SANTA EULALIA-CW ELX, SÁBADO, 16:00 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

CN GODELLA-CW ELX, SÁBADO, 17:30 HORAS

