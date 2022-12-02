3 Y 4 de diciembre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

Nino dirige su primer partido en casa ante el Castellón B, mientras que el Athletic Club Torrellano recibe al filial del Hércules; el Club Balonmano Elche juega como local ante el Porriño

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 02.12.2022 14:31

FÚTBOL-PRIMERA RFEF

CD ELDENSE-LOGROÑÉS, SÁBADO, 18:00 HORAS, NUEVO PEPICO AMAT

FÚTBOL-TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-HÉRCULES 'B', DOMINGO, 15:45 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

ELCHE ILICITANO-CASTELLÓN 'B', DOMINGO, 16:00 HORAS, DIEGO QUILES

FÚTBOL-PREFERENTE

ELDENSE 'B'-SANTA POLA, SÁBADO, 16:00 HORAS, CAMPO FERNANDO TOMÁS

NOVELDA UNIÓN CF-RACING BENIDORM, SÁBADO, 17:00 HORAS, LA MAGDALENA

VILLAJOYOSA-VILLENA, DOMINGO, 11:45 HORAS

LA NUCÍA 'B'-NOVELDA CF, DOMINGO, 11:45 HORAS

BENFERRI-UD ILICITANA, DOMINGO, 12:00 HORAS

CREVILLENTE DEPORTIVO-CALLOSA DEPORTIVA, DOMINGO, 16:30 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

FÚTBOL-DIVISIÓN HONOR

ELCHE-CD TOLEDO, SÁBADO, 15:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

FÚTBOL-LIGA NACIONAL

PATERNA-ELCHE 'B', SÁBADO, 17:15 HORAS

CD RODA-SCD INTANGCO, DOMINGO, 12:00 HORAS

LEVANTE 'B'-KELME CF, DOMINGO, 16 HORAS

FÚTBOL-PRIMERA NACIONAL FEMENINA

LEVANTE 'C'-ELCHE, DOMINGO, 13:00 HORAS

FÚTBOL SALA-PRIMERA FEMENINA

JOVENTUT D'ELX-ATLÉTICO NAVALCARNERO, SÁBADO, 18:45 HORAS, ZOILO MARTÍN DE LA SIERRA

BALONMANO-LIGA GUERRERAS IBERDROLA

CBM ELCHE-BM PORRIÑO, SÁBADO, 18:00 HORAS, ESPERANZA LAG

BALONMANO-PRIMERA NACIONAL MASCULINA

FC CARTAGENA-HISPANITAS BM PETRER, SÁBADO, 19:00 HORAS

BM ELDA-HANDBOL SANT VICENÇ, SÁBADO, 19:00 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDES

CBM ALMORADÍ-CBM ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS

VOLEIBOL-PRIMERA NACIONAL

CV CUENCA-CV ELCHE, SÁBADO, 19:00 HORAS

WATERPOLO-PRIMERA FEMENINA

CW ELX-CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL, DOMINGO, 10:00 HORAS, ESPERANZA LAG

WATERPOLO-SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL, DOMINGO, 12:00 HORAS, ESPERANZA LAG

BALONCESTO-LIGA EBA

CB ILICITANO-CAROLINAS, DOMINGO, 11:30 HORAS, ESPERANZA LAG

ESET ONTINET-JORGE JUAN NOVELDA, DOMINGO, 19:00 HORAS

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