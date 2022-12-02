Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL-PRIMERA RFEF
CD ELDENSE-LOGROÑÉS, SÁBADO, 18:00 HORAS, NUEVO PEPICO AMAT
FÚTBOL-TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-HÉRCULES 'B', DOMINGO, 15:45 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
ELCHE ILICITANO-CASTELLÓN 'B', DOMINGO, 16:00 HORAS, DIEGO QUILES
FÚTBOL-PREFERENTE
ELDENSE 'B'-SANTA POLA, SÁBADO, 16:00 HORAS, CAMPO FERNANDO TOMÁS
NOVELDA UNIÓN CF-RACING BENIDORM, SÁBADO, 17:00 HORAS, LA MAGDALENA
VILLAJOYOSA-VILLENA, DOMINGO, 11:45 HORAS
LA NUCÍA 'B'-NOVELDA CF, DOMINGO, 11:45 HORAS
BENFERRI-UD ILICITANA, DOMINGO, 12:00 HORAS
CREVILLENTE DEPORTIVO-CALLOSA DEPORTIVA, DOMINGO, 16:30 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
FÚTBOL-DIVISIÓN HONOR
ELCHE-CD TOLEDO, SÁBADO, 15:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
FÚTBOL-LIGA NACIONAL
PATERNA-ELCHE 'B', SÁBADO, 17:15 HORAS
CD RODA-SCD INTANGCO, DOMINGO, 12:00 HORAS
LEVANTE 'B'-KELME CF, DOMINGO, 16 HORAS
FÚTBOL-PRIMERA NACIONAL FEMENINA
LEVANTE 'C'-ELCHE, DOMINGO, 13:00 HORAS
FÚTBOL SALA-PRIMERA FEMENINA
JOVENTUT D'ELX-ATLÉTICO NAVALCARNERO, SÁBADO, 18:45 HORAS, ZOILO MARTÍN DE LA SIERRA
BALONMANO-LIGA GUERRERAS IBERDROLA
CBM ELCHE-BM PORRIÑO, SÁBADO, 18:00 HORAS, ESPERANZA LAG
BALONMANO-PRIMERA NACIONAL MASCULINA
FC CARTAGENA-HISPANITAS BM PETRER, SÁBADO, 19:00 HORAS
BM ELDA-HANDBOL SANT VICENÇ, SÁBADO, 19:00 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDES
CBM ALMORADÍ-CBM ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS
VOLEIBOL-PRIMERA NACIONAL
CV CUENCA-CV ELCHE, SÁBADO, 19:00 HORAS
WATERPOLO-PRIMERA FEMENINA
CW ELX-CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL, DOMINGO, 10:00 HORAS, ESPERANZA LAG
WATERPOLO-SEGUNDA MASCULINA
CW ELX-CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL, DOMINGO, 12:00 HORAS, ESPERANZA LAG
BALONCESTO-LIGA EBA
CB ILICITANO-CAROLINAS, DOMINGO, 11:30 HORAS, ESPERANZA LAG
ESET ONTINET-JORGE JUAN NOVELDA, DOMINGO, 19:00 HORAS