Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y Comarca

FÚTBOL - TERCERA RFEF
JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17 HORAS
ELCHE ILICITANO-ORIHUELA, DOMINGO, 12:00 HORAS, DIEGO QUILES
FÚTBOL - PREFERENTE
ALMORADÍ-NOVELDA UNIÓN CF, DOMINGO, 11:30 HORAS
RACING BENIDORM-VILLENA CF, DOMINGO, 11:45 HORAS
NOVELDA CF-UD ILICITANA, DOMINGO, 17:00 HORAS, LA MAGDALENA
CREVILLENTE DEPORTIVO-BENFERRI, DOMINGO, 18:00 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
ATLÉTICO DE CATRAL-SANTA POLA, DOMINGO, 18 HORAS
CALLOSA DEPORTIVA.ELDENSE 'B', DOMINGO, 19:00 HORAS
FÚTBOL - LIGA NACIONAL JUVENIL
SCD INTANGCO-TORRENT, SÁBADO, 17:00 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
KELME CF-TORRE LEVANTE, SÁBADO, 17:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA
ATLÉTICO BENIDORM-ELCHE CF 'B', SÁBADO, 18:00 HORAS
FÚTBOL - PRIMERA NACIONAL FEMENINA
GRANADA 'B'-ELCHE CF FEMENINO, DOMINGO, 13:00 HORAS
FÚTBOL SALA - PRIMERA FEMENINA
SALA ZARAGOZA-JOVENTUT D'ELX, DOMINGO, 12:00 HORAS
FÚTBOL SALA - SEGUNDA B
CERDANYOLA-IREFRANK ELCHE, SÁBADO, 18:15 HORAS
BALONMANO - LIGA GUERRERAS IBERDROLA
CBM ELCHE-ROCASA GRAN CANARIA, SÁBADO, 18:00 HORAS, ESPERANZA LAG
BALONMANO - PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CB MARISTAS ALGEMESÍ-CBM ELCHE, SÁBADO, 20:00 HORAS