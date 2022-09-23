24 Y 25 DE SEPTIEMBRE

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y Comarca

El Club Balonmano Elche recibe al Rocasa Gran Canaria, tras caer en la pista de Bera Bera, y el Joventut d'Elx buscará su segunda victoria seguida en la pista del Sala Zaragoza

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 23.09.2022 14:03

FÚTBOL - TERCERA RFEF

JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17 HORAS

ELCHE ILICITANO-ORIHUELA, DOMINGO, 12:00 HORAS, DIEGO QUILES

FÚTBOL - PREFERENTE

ALMORADÍ-NOVELDA UNIÓN CF, DOMINGO, 11:30 HORAS

RACING BENIDORM-VILLENA CF, DOMINGO, 11:45 HORAS

NOVELDA CF-UD ILICITANA, DOMINGO, 17:00 HORAS, LA MAGDALENA

CREVILLENTE DEPORTIVO-BENFERRI, DOMINGO, 18:00 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

ATLÉTICO DE CATRAL-SANTA POLA, DOMINGO, 18 HORAS

CALLOSA DEPORTIVA.ELDENSE 'B', DOMINGO, 19:00 HORAS

FÚTBOL - LIGA NACIONAL JUVENIL

SCD INTANGCO-TORRENT, SÁBADO, 17:00 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

KELME CF-TORRE LEVANTE, SÁBADO, 17:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA

ATLÉTICO BENIDORM-ELCHE CF 'B', SÁBADO, 18:00 HORAS

FÚTBOL - PRIMERA NACIONAL FEMENINA

GRANADA 'B'-ELCHE CF FEMENINO, DOMINGO, 13:00 HORAS

FÚTBOL SALA - PRIMERA FEMENINA

SALA ZARAGOZA-JOVENTUT D'ELX, DOMINGO, 12:00 HORAS

FÚTBOL SALA - SEGUNDA B

CERDANYOLA-IREFRANK ELCHE, SÁBADO, 18:15 HORAS

BALONMANO - LIGA GUERRERAS IBERDROLA

CBM ELCHE-ROCASA GRAN CANARIA, SÁBADO, 18:00 HORAS, ESPERANZA LAG

BALONMANO - PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CB MARISTAS ALGEMESÍ-CBM ELCHE, SÁBADO, 20:00 HORAS

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