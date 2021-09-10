Agenda polideportiva del fin de semana para el deporte ilicitano

FÚTBOL
TERCERA RFEF
RECAMBIOS COLÓN-ILICITANO, DOMINGO 11:30 HORAS
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-SILLA, DOMINGO, 18:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA
REGIONAL PREFERENTE
UDI-PEÑA ILICITANA RAVAL, SÁBADO, 16:15 HORAS, ENRIQUE CERVERA (5 EUROS LA ENTRADA)
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL
APLAZADO EL LEVANTE-ELCHE POR CULPA DE CASOS POSITIVOS EN EL EQUIPO FRANJIVERDE
KELME-VALENCIA, SÁBADO, 18:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
LIGA NACIONAL JUVENIL
APLAZADO EL CATARROJA-ELCHE 'B'
HÉRCULES-CELTIC ELCHE, SÁBADO 16:00 HORAS
INTANGCO-PATACONA CF, SÁBADO, 19:00 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
LIGA RETO IBERDROLA
CACEREÑO-ELCHE CF FEMENINO, DOMINGO 12:00 HORAS
BALONMANO LIGA GUERRERAS IBERDROLA
CBM ELCHE-KH7 BM GRANOLLERS, SÁBADO, 18, HORAS, ESPERANZA LAG
AMISTOSOS
ROLDÁN-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO, 18:00 HORAS
CW ELCHE MASCULINO-CW TURIA, SÁBADO, 15:30 HORAS, PISCINA ESPERANZA LAG
CW ELCHE FEMENINO-CN CIUDAD DE ALCORCÓN, 17:15 HORAS, PISCINA ESPERANZA LAG
BOXEO
KIKO MARTÍNEZ-JAYRO DURÁN, EN LA TARDE NOCHE DEL SÁBADO EN BARCELONA (LO EMITE DAZN)