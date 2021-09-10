11-12 de septiembre

Agenda polideportiva del fin de semana para el deporte ilicitano

Comienza la Liga Guerreras Iberdrola con el duelo, en el Esperanza Lag, entre el Club Balonmano Elche y el KH-7 Granollers; suspendidos los partidos del Elche Juvenil A y B por positivos en el equipo

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 10.09.2021 14:43

La plantilla del equipo femenino del Club Balonmano Elche para la temporada 2021/22.
La plantilla del equipo femenino del Club Balonmano Elche para la temporada 2021/22. | Club Balonmano Elche

FÚTBOL

TERCERA RFEF

RECAMBIOS COLÓN-ILICITANO, DOMINGO 11:30 HORAS

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-SILLA, DOMINGO, 18:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA

REGIONAL PREFERENTE

UDI-PEÑA ILICITANA RAVAL, SÁBADO, 16:15 HORAS, ENRIQUE CERVERA (5 EUROS LA ENTRADA)

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

APLAZADO EL LEVANTE-ELCHE POR CULPA DE CASOS POSITIVOS EN EL EQUIPO FRANJIVERDE

KELME-VALENCIA, SÁBADO, 18:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

LIGA NACIONAL JUVENIL

APLAZADO EL CATARROJA-ELCHE 'B'

HÉRCULES-CELTIC ELCHE, SÁBADO 16:00 HORAS

INTANGCO-PATACONA CF, SÁBADO, 19:00 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

LIGA RETO IBERDROLA

CACEREÑO-ELCHE CF FEMENINO, DOMINGO 12:00 HORAS

BALONMANO LIGA GUERRERAS IBERDROLA

CBM ELCHE-KH7 BM GRANOLLERS, SÁBADO, 18, HORAS, ESPERANZA LAG

AMISTOSOS

ROLDÁN-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO, 18:00 HORAS

CW ELCHE MASCULINO-CW TURIA, SÁBADO, 15:30 HORAS, PISCINA ESPERANZA LAG

CW ELCHE FEMENINO-CN CIUDAD DE ALCORCÓN, 17:15 HORAS, PISCINA ESPERANZA LAG

BOXEO

KIKO MARTÍNEZ-JAYRO DURÁN, EN LA TARDE NOCHE DEL SÁBADO EN BARCELONA (LO EMITE DAZN)

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