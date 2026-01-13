El aeropuerto Alicante-Elche roza los 20 millones de pasajeros en 2025

El aeropuerto de El Altet de Elche ha dejado atrás un año 2025 en el que ha rozado los 20 millones de pasajeros, quedándose a menos de 50.000 para alcanzar esa cifra, y en el que todos los meses, los doce, ha batido récord de viajeros respecto al año anterior.

La cifra de más de 19,9 millones de pasajeros registrados el pasado año en el Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ supone un incremento del 8,5 % respecto al año anterior, al tiempo que el número de vuelos operados durante los últimos doce meses asciende a 126.081, que representa un 8,4 % de incremento.

Con más de 6,5 millones de pasajeros, Reino Unido ha liderado un año más el origen de los vuelos que han aterrizado en el aeropuerto ilicitano. A continuación, se sitúan países como Alemania, Países Bajos, Bélgica y Polonia.

Cifras en diciembre de 2025

Según los datos aportados este martes por la entidad estatal AENA, en diciembre pasaron por el aeropuerto de Elche más de 1,3 millones de pasajeros y se operaron un total 9.157 vuelos.