El aeropuerto Alicante-Elche ya está récord histórico anual de pasajeros: supera en once meses los 18,6 millones

El aeropuerto de El Altet de Elche está a falta de un mes para finalizar este 2025 en cifras de récord histórico anual después que en los primeros once meses de año haya acumulado 18,6 millones de pasajeros, lo que supone 200.000 más que el balance total del pasado.

Según los datos que ha dado a conocer este viernes por AENA, de enero a noviembre el Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ suma una cifra acumulada de viajeros que supone un incremento del 8,5 % con respecto al mismo periodo del pasado año.

El mes de noviembre ha vuelto a ser un mes histórico con más de 1,4 millones de viajeros, un 10 % más que el mismo mes de 2024.

El mercado internacional, mayoritario en el aeropuerto, ha experimentado un crecimiento del 13,6 % en noviembre con más de 1,2 millones de pasajeros registrados. Por su parte, el tráfico nacional registró 178.975 viajeros, un 7,5 % menos, todo ello respecto al tráfico comercial y en relación al mismo periodo del año pasado.

Dentro del mercado internacional, Reino Unido ha vuelto a liderar el tráfico de noviembre con 453.903 viajeros; seguido de Países Bajos, con 95.642; Alemania, con 90.428 Bélgica, con 85.778; y Polonia, con 83.234.

En cuanto a las operaciones de noviembre, el aeropuerto de El Altet también registró cifras récord en este apartado y gestionó un total de 9.469 vuelos, lo que implica un incremento del 10,5 % respecto al mismo mes de 2024.