Acosur Broker y CEDELCO destacan la importancia de los protocolos de socios y la retención del talento en el tejido empresarial

El Círculo Empresarial de Elche y Comarca (CEDELCO) celebró un nuevo desayuno empresarial en colaboración con Acosur Broker, centrado en los retos que afrontan las empresas en materia de gobernanza, gestión del talento y optimización fiscal.

Durante la sesión, José Antonio Ramos Reverte, responsable del Área de Negocio Financiero de Acosur, ha subrayado la necesidad de establecer un correcto protocolo de socios como herramienta clave para garantizar la continuidad, estabilidad y transparencia en la gestión empresarial. Este documento, que regula las relaciones entre los socios, permite prevenir conflictos internos, definir roles claros y evitar la descapitalización de la empresa ante contingencias o procesos de sucesión.

En su intervención, Ramos también ha abordado las estrategias de retención del talento que combinan ventajas fiscales y beneficios sociales, destacando mecanismos como la retribución flexible, los planes de empleo y las denominadas “huchas de incentivos”, que permiten mejorar la satisfacción y el compromiso de los empleados sin incrementar el gasto empresarial.

El encuentro ha puesto de manifiesto la importancia de implementar políticas retributivas inteligentes, capaces de fidelizar a los equipos y, al mismo tiempo, optimizar la fiscalidad tanto para la empresa como para el trabajador.

Asimismo, se ha tratado la conveniencia de una gestión eficaz de la tesorería y las reservas, elemento clave para garantizar la liquidez, afrontar contingencias y aprovechar oportunidades de inversión con visión a medio y largo plazo.

Con esta jornada, CEDELCO continúa impulsando espacios de diálogo y aprendizaje que fortalecen la competitividad empresarial en la comarca, promoviendo la profesionalización y la sostenibilidad en la gestión de las organizaciones.