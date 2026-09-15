Abierto el plazo para presentar los relatos sobre igualdad del Certamen Literario de la Concejalía de Mujer de Elche

Este martes ha comenzado el plazo para la presentación de relatos del II Certamen Literario de la Concejalía de Mujer, que se prolongará hasta el próximo 18 de noviembre con el objetivo de estimular la creación literaria para resaltar los valores de la justicia social y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a través de relatos cortos.

La edil de Mujer, Caridad Martínez, ha explicado que la temática del certamen girará en torno a las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en los distintos ámbitos de la vida (laboral, familiar, social y político). Se establecen tres categorías: Infantil ,hasta 12 años, Juvenil, de 13 a17 años, y Adultos, de 18 años en adelante, en la modalidad de Castellano o Valenciano, con un máximo de 1.000 palabras y pueden participar hombres y mujeres.

La totalidad de los premios asciende a 1.800 euros y el mejor relato de cada una de las categorías en la modalidad de castellano y valenciano recibirá un premio en metálico de 300 euros, a excepción de la Infantil con un premio valorado en esta cantidad que se compone de un libro electrónico y funda, memoria USB y un lote de libros con temática de igualdad entre mujeres y hombres.