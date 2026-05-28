El 10K nocturno de Santa Pola se celebrará el 6 de junio con 2.500 participantes

Santa Pola acogerá el próximo sábado 6 de junio una carrera nocturna de 10 kilómetros. Con 2.500 participantes, la villa marinera recupera esta prueba con llegada y salida en la avenida Fernando Pérez-Ojeda. Comenzará a las 21:00 horas.
Para Roque Alemañ, presidente del Club Atletismo Santa Pola, se ha recuperado "un poco por aclamación popular". Ha puesto como ejemplo otras pruebas nocturnas con grandes datos de participación, como la Elche Night Race de hace tan solo unas semanas.
Habrá un premio de 1.000 euros para los que consigan batir el récord. Alemañ asegura que se trata de un "circuito rápido y limpio".