El CSD comunica a la RFEF que puede revocar la sanción por cinco amarillas

El Consejo de Superior de Deportes (CSD) ha trasladado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que puede utilizar la vía de revocación en relación a la sanción de un partido a aquellos jugadores por acumulación de cinco cartulinas amarillas de la pasada temporada. Esto afecta a la situación de dos jugadores de la primera plantilla del Elche CF, Claudio Medina y Nuke Mfulu, que todo apunta a que podrán estar disponibles de cara al estreno liguero frente al Fuenlabrada.

El CSD ha estudiado y resuelto con carácter de urgencia la consulta realizada este pasado jueves por la RFEF con respecto a la sanción de un partido sin jugar por acumulación de cinco tarjetas amarillas en la temporada anterior que afecta a varios futbolistas. “Tras el análisis de la situación, el CSD ha respondido a la RFEF que puede utilizar la vía de la revocación para la retirada de dicha sanción y que estos jugadores puedan disputar el primer partido de la Competición Nacional de Liga”, explica el comunicado de la Federación.

Esta resolución detalla que “de acuerdo con el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se pueden revocar actos de gravamen desfavorables mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción y cuando tal revocación no constituya una dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público u ordenamiento jurídico”. Además, el CSD le ha indicado a la RFEF que, en cumplimiento de la legalidad, “estos actos de gravamen han de ser revocados por el órgano que los dictó, que debe ser quien valore si se dan las circunstancias y requisitos que establece la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.

El Elche CF esperará a la notificación oficial por parte de la RFEF, sobre todo en el caso de Mfulu. Claudio Medina arrastraba la sanción del pasado curso en el Mirandés, después de ver tres amarillas en el playoff, mientras que el centrocampista francés fichó con la carga de un encuentro de sanción procedente de la Ligue-1 francesa. De ahí la duda porque el órgano que lo dictó no fue la Federación Española, sino la francesa.