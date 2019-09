El PP pide que las piscinas municipales no cierren durante septiembre

La concejal del Grupo Municipal del Partido Popular de Elche, Llanos Trigueros, ha solicitado que no se cierren las puertas de las piscinas municipales durante el mes de septiembre tras las numerosas quejas de usuarios en referencia a este tema.

Trigueros ha asegurado que no entiende "cómo las piscinas municipales van a estar cerradas durante el mes de septiembre privando a los jóvenes, niños y familias de un servicio que es muy utilizado, más si cabe, cuando en septiembre no hay colegio por las tardes". Según el Partido Popular, "los usuarios de este servicio tendrán que pensar alternativas a las piscinas municipales para combatir el calor de esta época si el equipo de gobierno no cambia su parecer".

Por último, la edil ha confirmado que presentarán una solicitud, por escrito, ante la Oficina Municipal de Atención Ciudadana donde instarán al equipo de gobierno a que recapacite y amplíe la apertura de las piscinas hasta final de septiembre.