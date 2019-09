La Comisión de Explotación del Tajo-Segura propone un trasvase para de septiembre de 16 hectómetros cúbicos de agua

Los regantes de Elche y de la provincia temen que en octubre no haya trasvase

La Comisión de Explotación del Tajo-Segura ha acordado este martes proponer al Ministerio para la Transición Ecológica un trasvase para el mes de septiembre de 16,1 hectómetros cúbicos (hm3) para atender las necesidades hídricas de las cuencas receptoras, es decir, las provincias de Alicante y Almería, así como la Región de Murcia.

La cantidad de agua que se ha autorizado para trasvasar es inferior a la de los pasados meses de julio y agosto, cuando la Comisión respaldó una trasferencia de hasta 20 hectómetros cúbicos.

El informe de la situación abordado por el citado órgano señala que, a 1 de septiembre, el volumen de agua existente en los embalses de Entrepeñas y Buendía era de 481,2 hectómetros cúbicos, aunque quedaba un volumen autorizado pendiente de trasvasar de 6,6 hectómetros cúbicos.

Así, el volumen efectivo de agua embalsada se limita a 474,6 hectómetros cúbicos, una cantidad inferior a la de referencia -de 631 hectómetros cúbicos- correspondiente al mes de septiembre, lo que pone de manifiesto que en la cabecera del Tajo se mantiene el nivel 3, es decir, una situación hidrológica excepcional, que comenzó el pasado mayo.

Tras este trasvase propuesto, que ahora tendrá que ser ratificado por el ministerio, la incertidumbre se apodera de los regantes de la cuenca del río Segura por cuanto, según inciden los mismos, las noticias que llevan días recibiendo señalan que no se descarta que, si la situación no cambia con nuevas lluvias en la cabecera del Tajo, en octubre podría acordarse ya que no haya trasvase.