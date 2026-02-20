DERECHO A LA EDUCACIÓN

La ONG Kasumai completa la primera fase de la construcción de una escuela de primaria en Edjim, Guinea Bissau

La colaboración del Ayuntamiento de Elche ha contribuido a agilizar este proyecto que se sumará al colegio que pusieron en marcha hace años en Sao Domingos y a una escuela infantil en Banghondondo

Mayte Vilaseca

Elche |

La ONGD Kasumai es una de las más veteranas en cooperación internacional al desarrollo de Elche. Su labor está focalizada a la educación y el acceso al agua y se desarrolla en Guinea Bissau. Tras su primer proyecto, la construcción de una escuela de infantil y primaria en Sao Domingos en la que ya han completado su formación jóvenes que actualmente ya son universitarias, ahora han puesto el foco en dos aldeas que hasta la fecha no contaban con centro educativo propio. Nieves Lillo, presidenta de Kasumai, y Ángela Navarro, secretaria, nos explican que "estas escuelas en Banghondondo y Edjim van a evitar que los niños y niñas de estas aldeas tengan que caminar cada día diez kilómetros para ir al colegio, algo que hacía muy difícil su escolarización".

En esta entrevista nos cuenta en qué consisten estos proyectos y como la colaboración de entidades como el Ayuntamiento de Elche está siendo determinante para hacerlos realidad.

