La FAPA Gabriel Miró pide a la Consellería que agilice el proceso de climatización de los centros escolares

Sonia Terrero, secretaria general de la FAPA Gabriel Miró, insiste en la importancia de que todas las AMPAS estén representadas en los consejos escolares tanto de primaria como de secundaria. En esta entrevista, recuerda que el plazo para designar a estos representantes termina el próximo día 8.

Además, son la llegada del frio insta a la Consellería de Educación a que agilice el informe que está elaborando sobre las necesidades de climatización de los centros educativos de la provincia a fin de que cuanto antes se ponga en marcha la instalación de este servicio.