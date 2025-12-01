El coro de Salesianos, Bartolomé Garelli, inicia su campaña navideña con actividades solidarias en el Asilo y Cáritas

Cerca de un centenar de voces integran el coro Bartolomé Gorelli de Salesianos Elche. Su peculiaridad es que está compuesto por alumnos de primaria y secundaria pero también por padres y madres. Cada año en las fechas de Navidad celebran conciertos gratuitos tanto en Elche como en otras poblaciones del Vinalopó y llevan a cabo acciones solidarias. Este año actuarán en la Basílica de Santa María, el día 14 de diciembre y en Aspe el 4 de enero. Además el 23 de diciembre cantarán para los ancianos del Asilo de San José por la mañana y para los usuarios del Centro de Acogida de Cáritas ese mismo día por la tarde.

De todo ello nos hablan en esta entrevista el director de Salesianos Elche, Javier Sevilla y el director del coro, Juanjo Rodríguez.